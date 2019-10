Levensloop klokt af op 120.000 euro voor Stichting tegen Kanker

Sint-Truiden - Zondagavond sloot de teller af op 120.00 euro voor De Stichting tegen Kanker. De organisators konden terugblikken op een puike 9de editie. 96 Vechters, 2000 deelnemers en 34 ploegen stonden aan de start voor het 24 durende evenement voor de Stichting tegen Kanker.

Zaterdag was er de traditionele openingsceremonie met vechters en zorgdragers. Aangemoedigd door hun familie, hun vrienden en alle deelnemende teams lopen zij een ereronde en openen zij feestelijk Levensloop. Het indrukwekkenste moment was ongetijfeld de Kaarsenceremonie. Deze ceremonie heeft een drievoudige symbolische bedoeling: mensen herdenken die overleden zijn aan de gevolgen van kanker, mensen die momenteel tegen de ziekte vechten, ondersteunen en mensen vieren die de ziekte overwonnen hebben. Tijdens de slotceremonie werden de mensen in de bloemetjes die Levensloop mee mogelijk hebben gemaakt. Iedereen loopt samen de laatste ereronde. Een feestelijke afsluiter. Tijdens dit moment werd de opbrengst 120.000 bekend gemaakt. Het geld dat is ingezameld met Levensloop gaat integraal naar de werken van Stichting tegen Kanker.