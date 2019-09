Jelle Engelbosch nieuwe voorzitter sociaal verhuurkantoor Land van Loon

Halen / Alken / Sint-Truiden / Wellen / Borgloon / Nieuwerkerken / Heers / Gingelom - Jelle Engelbosch (N-VA) is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Sociaal verhuurkantoor (SVK) Land van Loon. Hij volgt Pascy Monette op, die de voorbije vijf jaar aan het roer stond van de organisatie. Onder diens voorzitterschap werden stappen vooruit gezet om de woonkwaliteit van huurpanden te verhogen, en zijn er meer dan 100 huurwoningen bijgekomen.

“Vol vertrouwen geef ik de fakkel door aan Jelle. Als volksvertegenwoordiger heeft hij het woonbeleid in Vlaanderen mee uitgestippeld en hij beschikt over een ruime expertise op het vlak van sociale huisvesting. Hij weet als geen ander wat er leeft op de woonmarkt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Jelle onze organisatie als een goede huisvader zal leiden”, aldus afscheidnemend voorzitter Monette.

Met meer dan 300 woningen in beheer strekt de werking van SVK Land van Loon zich uit over heel Zuid-Limburg. Naast meer dan 100 panden in Sint-Truiden en 100 in Tongeren verhuurt de vereniging ook sociale woningen in Alken, Borgloon, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Nieuwerkerken en Wellen. Een spreiding waar de nieuwe voorzitter nog meer op wil inzetten: “In de toekomst willen we werken aan een goede regionale spreiding van sociale huurders. We willen de draagkracht van de betrokken gemeenten verhogen door ook actiever aan de slag te gaan in kleinere gemeenten. Op die manier willen we streven naar een beter evenwicht en willen we ervoor zorgen dat de gemeenten hun sociale rol opnemen”, aldus kersvers voorzitter Jelle Engelbosch.