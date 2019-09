Rudi Festraerts onverwachts overleden

Sint-Truiden - Maandagmorgen is in zijn woning Rudi Festraerts (75) overleden. Tijdens zijn professioneel leven was hij leraar wiskunde, economie, informatica en fysica in het Atheneum. Op 27 december 1972 schreef hij het eerste cursiefje in het Truiense dialect in de Koerier waar hij 15 jaar aan verslaggeving deed. Daarnaast was hij DJ in de Thierbrau. Na dat De Koerier de boeken dicht deed schreef Rudi columns voor Hier Sint-Truiden. Later bleef hij dat doen tot op vandaag voor De Weekkrant en fotografeerde voor Steps.

Maar Rudi was meer, hij was een carnavalist in hart en nieren en voortrekker van het Truiens dialect. Sinds de oprichting in 1971van de Orde van de Commeduur was Rudi al snel een van de drijvende krachten achter de Raad Van Elf. In 1972 maakte hij zijn eerste carnavalsplaat ‘t’ien en t’aander’ als Rudi en de Bigarows. In 1977 mocht hij de scepter zwaaien over Sint-Truiden en nadien vervulde hij de rol van proclameur en persverantwoordelijk tijdens de prinsenvoordrachten en prinsenzittingen. In 2002 ging hij op rust maar bleef nog actief in de Sint-Truidense stadscarnavalvereniging de Orde van de Commeduur. “Rudi ademde carnaval. Volgend jaar gingen wij Rudi vieren voor 50 jaar carnaval in Sint-Truiden. Hij heeft trouwens nog ons nieuwe carnavalsliedje voor Carnavalisima ingezonden. Of je naar Maastricht ging of Aken ging overal was hij een gekend figuur en een levende carnavals encyclopedie. Hij was medeoprichter van Liveke. Voor de orde van de Commeduur is het een groot verlies, “zegt Jo Sneyers, Opper van de Raad van Elf. Rudi die de laatste tijd hartproblemen had laat een vrouw en zoon Kurt die in Panama woont na.