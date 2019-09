Haspengouw Culinair pakt uit met 7 restaurants met Gault&Millau beoordeling

Sint-Truiden - Het is minstens 15 jaar geleden dat er zo veel Truiense restaurants een beoordeling kregen in de Gault&Millau gids. Nu zondag 7 september kan je ze allemaal op één dag ontdekken tijdens Haspengouw Culinair. Bezoekers worden op de Grote Markt verwend met kleine gerechtjes en hapjes van tien topchefs uit de streek.

Deze vijfde editie van het evenement is uniek, aangezien het minstens 15 jaar geleden is dat er zo veel Truiense restaurants een quotering kregen in Gault&Millau. “We zien de laatste jaren veel bewegen in Sint-Truiden en mooie, nieuwe zaken komen erbij”, aldus Frank Cops van Gault&Millau. “Nu zondag kunnen alle fijnproevers komen genieten van heerlijke creaties van onze tien topchefs. Het feit dat de restaurants in onze eigen stad het zo goed doen en het aanbod nog steeds uitbreidt, motiveert ons om dit evenement te blijven organiseren.”, aldus Karl Smets, voorzitter vzw Ambiance in ’t Stad.

“Het aanbod van de restaurants aanstaande zondag is zeer gevarieerd, van vlees tot vis, van de Italiaans keuken tot een heerlijk dessert als afsluiter. Alles tesamen met een fris glaasje bubbels en een streepje live-muziek”, voegt Marijn Ghys, Shop & The City-manager toe. Ook Schepen van Middenstand Jos Pierard kijkt uit naar een goed gevuld weekend in de binnenstad: “Namiddag openen de winkels hun deuren naar aanleiding van de herfstopendeur. Zondag is het bovendien Open Monumentendag, dit jaar in het teken van de zeven-jaarlijkse Trudofeesten in de stad. Tal van monumenten kunnen gratis bezocht worden.”