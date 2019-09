5e Monumentenrun Sint-Truiden loopt door trein en ziekenhuis

Sint-Truiden - Vandaag vindt de 5e editie van de Monumentenrun plaats. Vorig jaar genoten liefst 3500 lopers van het belevingsvolle parcours dwars door verschillende Truiense monumenten. De Monumentenrun hoort ondertussen bij de grootste stadslopen van het land en pakt dit jaar uit meat alweer een unieke stunt: voor het eerst passeert een loopwedstrijd door een stilstaande trein en voor de eerste keer lopen de atleten dooer het regionaal Sint-Jozefziekenhuis .

Ook dit jaar is de Monumentenrun weer ambitieus. Daarom werd opnieuw een gedeelte van het parcours vernieuwd en wordt er ingezet op verrassende nieuwe animaties. Dankzij de NMBS passeren de lopers van de Monumentenrun dit jaar zelfs door een stilstaande trein. Ook de Kidsrun (tot 12 jaar) en Sprookjesrun (tot 6 jaar) blijven elk jaar groeien. Hiervoor wordt dit jaar extra animatie op en langs het parcours voorzien met een passage door Toverland en over de Jungle Track-obstakelbaan. De Kidsrun is gratis als je vooraf inschrijft, de Sprookjesrun is helemaal gratis.

Schepen van Sport Jurgen Reniers: "De voorbije jaren werd de lat hoog gelegd en dit jaar stunten we opnieuw met een passage door een stilstaande trein in het station van Sint-Truiden. Net als vorig jaar lopen we dit jaar over water, maar nu over de grachten van domein 't Speelhof. Het Sint-Trudo Ziekenhuis, de Gazo en de tuin van het Clarissenklooster zijn enkele nieuwe van in totaal 27 locaties. Onderweg is er ook een groots lichtspektakel in het stadspark, je zal een obstakelbaan moeten overwinnen en je kan genieten van verschillende muzikale acts."

Burgemeester Veerle Heeren: "Dankzij de Monumentenrun zetten we een paar duizend mensen uit Sint-Truiden en Haspengouw aan het sporten. Zo spelen we als stad een belangrijke rol voor het lichamelijk welzijn van onze inwoners, want sporten is gezond. Bovendien houden we de deelnameprijs bewust laag. Zo kan iedereen meegenieten van deze unieke sportieve ervaring."

Schepen van Monumentenbeheer Jelle Engelbosch: "De Monumentenrun zet onze monumenten ook op een sportieve manier in de kijker en is zo een creatieve meerwaarde voor onze monumentenstad. Ongetwijfeld ontdekken vele Truienaren op die manier nog monumenten die ze nooit eerder gingen bezoeken."

Alle info vind je op www.monumentenrun.be. Vandaag kan men nog in de Trudo nog vanaf 16 uur inschijven.