Witte wijn 'Krachtig 2018' van de Kitsberg opnieuw de beste van de Lage landen

Heers - De Chardonnay 2018 van Daniel Medarts (53) van wijndomein Kitsberg in Klein-Gelmen is opnieuw in Amerongen bekroond als producent van de beste witte wijn van België en Nederland. De jury ‘Weinbauambt Neustadt’ een Duitse organisatie die jaarlijks duizenden wijnen beoordeelt, bekroond zijn Chardonnay met een gouden medaille.

Dat gebeurde afgelopen weekend in het kasteel van Amelrongen in Nederland. Er namen 242 verschillende wijnen deel aan de wedstrijd afkomstig uit Nederland en België. Er werden 161 witte wijnen, 47 rode wijnen, 34 rosé wijnen en 37 mousserende wijnen ingezonden afkomstig van 66 verschillende wijndomeinen in Nederland en België. “Dit is de beloning voor het werk en passie dat het wijndomein Kitsberg te beurt valt. Wij behaalden met onze de Chardonnay voor het tweede jaar op rij de gouden médaille met de hoogste score (90,8) van alle witte wijnen. Dat kan geen toeval zijn en een unicum dat een wijndomein hierin slaagt,” wist een tevreden wijnbouwer. Ook hun Pinot Blanc en Pinot gris vielen in de prijzen.