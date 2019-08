Ruime belangstelling voor bevallingsbaden in Sint-Trudo Ziekenhuis

Sint-Truiden - Om aan de stijgende vraag voor onderwaterbevallingen tegemoet te komen is de maturiteit in het regionaal Sint-Trudo Ziekenhuis uitgebreid met drie nieuwe bevallingsbaden. Vandaag kregen aanstaande moeders en geïnteresseerde bezoekers de kans om de bevallingsbaden op de materniteit te bezoeken. “We hebben vandaag ruim 500 bezoekers gehad, een echte overrompeling, het bewijs dat de interesse groot is in ons vernieuwd concept,” zegt Miet Driesen, woordvoerster van het ziekenhuis.

Jorien Pauwels uit Aarschot, is uitgerekend voor 10 november. “Het is altijd al een grote droom geweest van me om onder water te bevallen. Voor de bevalling van mijn eerste zoontje ben ik naar Bonheiden gegaan omdat daar op dat moment de arbeid in het water kon gebeuren. Dat was een fijne ervaring, omdat ik heel rustig word van water. Maar na de arbeid in het bad moest ik uit het water om op de tafel te bevallen dat vond ik heel spijtig. Bij mijn tweeling kon bevallen onderwater sowieso niet om omwille van de veiligheid. Ik wil deze keer onder water bevallen. In het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn de meeste bevalbaden in de ruimere regio rond Aarschot, dus daarom heb ik ervoor gekozen om naar hier te komen,” zegt Jorien.

De uitbreiding is voor het ziekenhuis een investering van zo’n 800.000 euro om de kwaliteit van zorg en beleving voor onze aanstaande moeders naar een hoger niveau te tillen,” stelt Dr. Christa Eerdekens, gynaecoloog en diensthoofd gynaecologie en de drijvende kracht achter het project. “Een bevalling is een belangrijke mijlpaal in een mensenleven. Vanuit Sint-Trudo Ziekenhuis willen we met deze grote vernieuwing ertoe bijdragen dat de beleving tijdens en de herinnering aan dat grootse moment zo mooi mogelijk is,” aldus nog Dr. Eerdekens.