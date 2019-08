Truienaren schuiven aan voor abonnementen in Theater De Roxy

Sint-Truiden - De verkoop van abonnementen in het Limburgse amusementstheater Theater De Roxy is gestart. Het was aanschuiven om er als eerste bij te zijn. Bezieler en acteur Gunter Reniers prijst zich gelukkig met de ruime aandacht voor zijn geesteskind.

“Ontspanning is belangrijk, net zoals eten en drinken. De mensen hebben dat nodig. We zorgen er in de Roxy voor dat het publiek een namiddag of avond top-amusement beleeft. Na 8 jaar zitten we op kruissnelheid. Onze strategie blijft ook dit seizoen ongewijzigd: we brengen komedies met bekende mensen gecombineerd met plaatselijke talenten. Andrea Croonenberghs, Wendy Van Wanten, Manoe Frateur, Peter Bulckaen, Sven De Ridder, Leen Den Dievel, Kadèr Kurbuz, … zijn maar enkele van de bv’s die langskomen.”

Ook Yves Caspar, zakelijk leider, is trots op De Roxy. Caspar : “Dit jaar konden we zelfs een Hollywoodster strikken. Ron Moss, jarenlang Ridge Forrester in ‘Mooi en Meedogenloos’ is te zien in één van onze komedies. Hij logeert die periode natuurlijk in het mooie Limburg. Vaste Roxy-waarden zoals Romain Bamps en Kathleen Smolders zijn er ook weer bij. En in onze openingsproductie speelt Stefaan Mignolet de hoofdrol, de vader van onze nationale voetbaltrots Simon.”

Alle info vindt u op de handige site van het theater : www.deroxy.be