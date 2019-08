Stadskern vernieuwingsproject moet Rijschoolstraat hipper maken

Sint-Truiden - Maandag gaat het laatste stukje van deze verloederde buurt met leegstaande panden in de Stationsstraat, Leopold II straat en de Rijschoolstraat met inclusief de oude stadsfeestzaal ‘Manege’ tegen de vlakte. Ze moeten plaats maken voor het stadskern vernieuwingsproject. Alleen de geklasseerde voor- en zijgevel van de voormalige stadsfeestzaal, die deel uitmaakt van de nieuwe woonzone blijven bewaard.

De afbraakwerken starten op maandag 19 augustus. De verkoop van het project loopt ondertussen en er zijn al meer dan helft dan de appartementen verkocht. Het woonproject De Manège in Sint-Truiden bestaat uit 31 betaalbare appartementen met ondergrondse parkeerplaatsen en een handelspand. Het zijn appartementen mét ondergrondse parking op een toplocatie in het midden van de stad met een gezellige binnentuin en gemeenschappelijke ontmoetingsplek. De geklasseerde voor- en zijgevel dateert van omstreeks 1860 en deed oorspronkelijk dienst als rijschool, maar werd in 2013 gesloten om veiligheidsredenen. Hieraan heeft de Rijschoolstraat ook haar naam te danken. Steps & Co Real Estate en Kumpen is de projectontwikkelaar. “Het gaat niet zomaar om appartementen, maar om een innovatief concept dat specifiek mikt op de groeiende groep van jonge alleenstaanden en eenoudergezinnen waarbij betaalbaar wonen centraal staat, is belangrijk voor de verdere herwaardering van de stationsbuurt,” weet Jan Kumpen.