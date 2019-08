Zwartpunt aan kruispunt van Groenstraat en Brandhoutstraat wordt aangepakt

Sint-Truiden - Vanaf maandag 19 augustus wordt de Groenstraat gedeeltelijke eenrichtingsverkeer. Het verkeer komende van de Tongersesteenweg moet afslaan via de Nijverheidslaan (containerpark) naar de Rellestraat. Hierdoor moet de veiligheid erop vooruitgaan en de verkeersdruk op de nabijgelegen woonzones verminderen. Dat bleek uit een onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer. De beslissing van het schepencollege voor deze verkeersingreep dateert al van oktober 2017, maar wordt nu uitgevoerd.

Het kruispunt is al langer een zwart punt op de drukke Gewestweg N79 tussen Sint-Truiden en Tongeren. Al de lapmiddelen tot op vandaag brachten geen soelaas. Iedereen is het er al langer over eens dat verkeerslichten hier de oplossing zijn. In juli 2011 werd een eerdere proefopstelling aan de Geelstraat-Brandhoutstraat al na een paar maanden verwijderd na veel verzet van de buurtbewoners. Intussen bleven de ongevallen zich opstapelen. In januari dit jaar werden nog drie ongevallen binnen 24 uur vastgesteld. Sinds 2002 zijn er op dit kruispunt tientallen ongevallen gebeurd, waarvan verscheidene met lichamelijk letsel en veel materiële schade aan de voertuigen en privé-eigendom. Daarbij kwam aan dit gevaarlijke kruispunt meermaals de veiligheid van fietsers en voetgangers in het gedrang. “Dat is vooral te wijten aan drukke verkeer op de N79 en voertuigen die via de Groenstraat afslaan naar de Tongersesteenweg of de Tongersesteenweg oversteken naar de Brandhoutstraat”, weet burgemeester Veerle Heeren.

Ongevallen



Op vraag van het stadsbestuur onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer daarom hoe deze problemen kunnen vermeden worden. Er zijn hierbij meerdere pistes onder de loep genomen. De invoering van enkelrichtingsverkeer in het voorste gedeelte van de Groenstraat tot aan de Nijverheidsstraat bleek de meest effectieve.

Woonzone

In het eerste deel van de Groenstraat geldt vanaf 19 augustus eenrichtingsverkeer. Je zal er alleen nog in de richting van de Nijverheidslaan kunnen rijden. Zwaar bedrijfsvervoer wordt bovendien verplicht op de straat te verlaten via de Nijverheidslaan richting Rellestraat. “Door de beslissing gaat de verkeersveiligheid aan het kruispunt tussen de Groenstraat en Brandhoutstraat erop vooruit. Bovendien zal hierdoor ook de verkeersdruk op het achterliggende woongebied van het woonwagenpark en Bautershoven verder afnemen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.



Aanpassingswerken

De aanpassingswerken die nodig zijn in functie van het enkelrichtingsverkeer starten op maandag 19 augustus en zullen twee weken duren met de nodige verkeershinder.