Bistro Sacre Coeur geeft BLANCO opnieuw kleur

Sint-Truiden - Het Heilig-Hartplein krijgt er een publiekstrekker bij. Het huidig pand BLANCO (voormalig ’t Nieuwscafé) wordt omgedoopt tot ‘Bistro Sacre Coeur’. Letterlijk vertaald naar het plein waarop het pand zich bevindt. Het plein was meer dan 20 jaar één van de populairste plaatsen van Haspengouw. Voor Sara Denayer en Tom Wazian is het een droom die uitkomt. Zij leerden elkaar 9 jaar geleden kennen toen ze samenwerkten in ’t Nieuwscafé. Met de komst van Bistro Sacre Coeur, Twenty Two Coffee en de ‘Roasties Bar’ krijgt het plein nieuw leven ingeblazen.

Vanaf 15 november opent ‘Bistro Sacre Coeur’ en zullen Sara en Tom iedereen verwelkomen. Tom was tot aan de overlaten van het Nieuwscafé 8 jaar geleden de chef in de keuken. Sara werkte toen in de bediening. “Voor ons is het een beetje terug thuiskomen,” zegt het koppel. “Na een aantal jaren rondzwerven en kennis opdoen in andere sterrenzaken zoals Aen Tafel bij Luc Bellings, de Slagmolen en de Barrier waren wij toe aan een eigen stek om onze droom waar te maken. Een paar maanden geleden hoorde ik dat men nieuwe uitbaters zocht voor het voormalig Nieuwscafé.

Na een paar telefoons en enkele zakelijke gesprekken met Pascal Vossius wisten wij dat wij de juiste uitdaging, gevonden hadden. Met veel passie en overgave zullen wij ons in dit nieuwe verhaal storten”, zegt Sara Denayer. “Haspengouw op het bord en in het glas, dat is wat we willen brengen. Een plaats waar iedereen kan genieten: van apero, zakenlunches tot fine dining. Maar ook voor een lekkere pils, een goed glas wijn of een heerlijke koffie kan je bij ons terecht”, weet Tom Wazian.

Grote zaak met meer ruimte

Het voorste gedeelte wordt gezellig en kleurrijk ingericht. Ook de kelder zal nog dienstdoen voor kleinere feesten, zoals recepties en vergaderingen. “We willen meer rust creëren in de zaak, de nodige aandacht voor onze klanten is onze prioriteit. Kwaliteit op het bord is belangrijk, maar nog belangrijker is een goede bediening,” zeggen de nieuwe uitbaters.

Bistro Sacre Coeur is op zoek naar invulling van het team en ze zoeken acht vaste personeelsleden voor zaal en keuken maar ook flexi’s en studenten. “We zullen zelf operationeel meewerken in de zaak, waardoor we een heel goede band zullen opbouwen met ieder teamlid”, zeggen Sara en Tom overtuigend. Solliciteren kan via info@bistrosacrecoeur.be