Soroptimisten onthullen kunstwerk ‘Boat of Hope’ op het domein ’t Speelhof

Sint-Truiden - In het kader van het Trudojaar de opende kunstvereniging Kunst Groen vzw een kunstproject in de groene long van Sint-Truiden. Installaties van 25 Belgische en Nederlandse kunstenaars zijn te bezichtigen op het domein 't Speelhof te Sint-Truiden. Een van die kunstwerken werd gemaakt door de kinderen van het Fedasil in Sint-Truiden

Het project kwam tot stand als een van de nevenevenementen van de Soroptimisten Sint-Truiden samen met Fedasil, en Kunst Groen. De voorbije 2 maanden werden er 3 workshops met een 20-tal kinderen van het Fedasil gehouden waarbij deze enthousiaste kinderen telkens begeleid werden door 2 partners van Kunst Groen - Raf Roefflaer en Frank Delbeke en de verantwoordelijken voor kinderanimatie van het centrum samen met een 3- tal leden van de Soroptimisten. Het kunstwerk noemt ‘Boat of Hope’.

De Soroptimisten Sint-Truiden zijn een dynamische serviceclub van 40 actieve en geëngageerde vrouwen met als belangrijkste doelstelling de status van vrouwen en meisjes te verbeteren en dragen 'kinderwelzijn' hoog in het vaandel. Het kunstwerk moet dan ook een beeld scheppen van 'mensen' die altijd klaarstaan om te helpen en ondersteuning te bieden daar waar nood is.

De tentoonstelling loopt nog tot 24 november 2019.