140 filmfanaten daagden op voor ‘Film in het bos’

Sint-Truiden - In het provinciaal domein Nieuwenhoven te Sint-Truiden kwamen 140 filmliefhebbers kijken naar ‘The Olive Tree’. De voorstelling was gratis aangeboden door de Provincie Limburg, Bos+ en de Gezinsbond.

Volgende filmvoorstelling ‘Gus’ is op woensdag 21 augustus. In het bosrijke kader zal Gus, een schuw en klunzig weesvogeltje met grote dromen de kijkers tot op het einde weten te boeien. De film is Nederlands gesproken. Ook nu weer is het aangeraden om het eigen stoeltje, een dekentje, een zaklamp en muggenmelk mee te brengen. De film start om 21 uur en is gratis.

In schrijven via www.bosplus.be is verplicht.