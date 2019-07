Wijnweekend op kasteeldomein van Duras

Sint-Truiden - Dit weekend presenteert Peter Nijskens uit Wilderen met trots in primeur zijn Clos de Duras, de gloednieuwe witte wijn afkomstig van kasteeldruiven geteeld binnen de ommuurde kasteeltuin van het kasteel van Duras. Alle nieuwe wijnen van 2018 van de familie Nijskens zullen er te proeven zijn, met als primeur de eerste wijn ‘Riesling 2018’ uit de tuin van het Kasteel van Duras, De druivensoort werd twee jaar geleden aangeplant op het kasteeldomein.

’Gloire de Duras’ is de merknaam van de wijnmaker voor het wijndomein, aan de Galgenstraat 126 in Wilderen-Duras. “Ik blijf uiteraard in eerste instantie fruitteler maar om mijn wijnbouwproject uit te breiden was ik op zoek naar bijkomende percelen. Zo kwam ik in contact met de kasteelheer Ghilain de Liedekerke die een bestemming voor zijn moestuin zocht. Het was een gedroomd perceel van 3 hectare voor druiventeelt, op amper 2 km van mijn bedrijf, dat ik niet kon weigeren. De onderhandelingen werden in 2017 afgerond met een huurovereenkomst voor 27 jaar. De aanplanting, 3200 wijnstokken, zijn voornamelijk Riesling omdat de wijn zeer geliefd is en de druif zeer laat rijpt. Met het ommuurde domein hoopte ik dat de warmte langer bleef en meer kans maakte om de oogst te doen slagen,” zegt Peter. Met dit domein erbij telt het wijnareaal van Nijskens vandaag 26.000 wijnstokken.

Familiebezit

Het kasteel en het domein zijn al meer dan 200 jaar door huwelijken in familiebezit van de afstammelingen van Graaf de Liedekerke gebleven. De huidige familie behoort tot de oudste en hoogste adellijke families in ons land. In april 2004 overleed op 94-jarige leeftijd de laatste bewoonster Gravin René de Liedekerke geboren als Gravin Henriette d’Oultremont de Duras. Sinds januari 2015 is het kasteel opnieuw bewoond door het jonge gezin Ghilain de Liedekerke, een rechtstreekse afstammeling van de adellijke familie die zijn vorige verblijfplaats in de drukke wereldstad Parijs ruilde voor landelijke Duras. “De moestuin is uiteraard zo oud als het kasteel zelf. Tot 20 jaar geleden werden er allerlei aardappelen en groenten voor eigen gebruik gekweekt. Helaas lag de tuin er onverzorgd bij en daarom was ik opzoek naar een nieuwe bestemming. Peter Nijskens kwam met een voorstel om er een wijngaard in onder te brengen. Dat klikte meteen en paste perfect in mijn doelstelling waardoor wij snel tot een akkoord kwamen. De Boomgaardenstichting heeft de oprijlaan van het domein in twee helften opgesplitst met aan beide zijden een rij oude appelen en perenrassen volledig terug in de stijl van vroeger,” zegt Ghilain.

Zaterdag én zondag worden er geleide wandelingen georganiseerd voor deze gelegenheid met een bezoek aan de wijngaard bij het kasteel. Er zijn drie rondleidingen voorzien die vertrekken aan het wijndomein op de Galgenstraat om 13.30 uur, 15.30 uur en 17.30 uur waarbij de wijngaard uitgebreid wordt bewandeld.