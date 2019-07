42e Shop & The City wagen voor Fenia Spelmans uit Brustem

Sint-Truiden - Fenia Spelmans kwam als winnares uit de bus dankzij het scannen van haar Shop & The City-kaart bij ’t Leeshoekje in Zepperen. Zij won de 42e Shop & The City-wagen en rijdt binnenkort rond in een splinternieuwe Volvo V40 van Volvo Celis

“Wekelijks gaan wij naar ’t Leeshoekje voor onze krant en tijdschriften, de ene week mijn man, de andere week ik. Soms vergeet mijn man onze Shop & The City-kaart mee te nemen en dan zeg ik vaak: we kunnen wel een auto winnen hé! En nu is het echt gebeurd, ongelooflijk!” vertelt een dolgelukkige Fenia. “Het is de eerste keer dat we de wagen hier in ’t Leeshoekje mogen weggeven, een zaak waar ook steeds vlijtig gescand wordt! Dit toont ook weer dat onze kaart zowel binnen als buiten het centrum veel wordt gebruikt. In de zomermaanden maken de shoppers opnieuw kans op een wagen, ditmaal een Kia Picanto”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand.