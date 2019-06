Kantine van Sporting Aalst wordt nog hersteld voor nieuw competitieseizoen

Sint-Truiden - Burgemeester Veerle Heeren heeft opdracht gegeven om een bedrijf van dakwerken aan te stellen die het lekkende dak van de voetbalkantine in Aalst moet herstellen. Daarmee is een van de meest dringende problemen van de voetbalvereniging opgelost.

Aanleiding van deze vertraging is de zonevreemde inplanting van het gebouw. “Op dit ogenblik maakt de inplanting van de kantine die eigendom is van de stad en in 1971 gebouwd werd, deel uit van de hele vastgoed inventaris waarvan de administratie bezig is met een studie te maken om het hele vastgoedpatrimonium in kaart te brengen,” zegt Heeren. Verder wil ze nog geen uitspraken over de verdere toekomst van het gebouw. “Niet alleen het dak is aan renovatie toen, maar het hele gebouw,” zegt Vera America, voorzitter van de Sporting Aalst dat zich op de slotdag van de reguliere competitie tot kampioen in 4 provinciale B kroonde.

Vera is alvast opgetogen dat de start van het nieuwe voetbalseizoen niet in het gedrang komt. “Er moest een oplossing komen want de burgemeester had de kantine om veiligheidsredenen gesloten. Het probleem van het lekkende dak sleept al jaren aan. Met emmers en dweilen probeerden we van de nood een deugd te maken. Het enige wat wij te horen kregen was dat het dak rot was en veel geld zou kosten om het te herstellen. Steeds opnieuw werd het feit aangehaald dat de kantine zonevreemd gebouwd was. Tijdens een hevige regenbui waren er enkele jongeren in de kantine en getuige van het insijpelen van het water en kaartte de problemen aan bij de bevoegde instanties. Er moest een keuze gemaakt herstellen of de kantine sluiten. Gelukkig kon ons tornooi begin juni nog plaatsvinden waarna het in een stroomversnelling kwam. Wij kregen de bevestiging dat het nog vooraanvang van de trainingen half juli en het nieuwe competitieseizoen zou hersteld zijn,” stelt voorzitter America.

Burgemeester Heeren bevestigt dat er een dakwerkersbedrijf is aangesteld om de herstelling uit te voeren. “Zoals ik twee weken geleden beslist heb, is met een burgemeestersbesluit uit de binnengekomen bestekken een aannemer aangeduid om de werken uit te voeren,” zegt Heeren.