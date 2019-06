Top editie voor 19de ‘Joy Joy’ tijdens zuiders topweekend

Sint-Truiden - Dit weekeind waren de kinderen baas in Sint-Truiden, dat naar goede gewoonte ingepalmd werd door ‘Joy Joy’, het kinderfestival dat de zomer in de stad inluidt. Deze 19de editie kregen de duizenden jeugdige deelnemers het gezelschap van superhelden op liefst twee locaties. Hun (groot)ouders konden intussen verpozen tussen de tientallen zuiderse kraampjes van de ‘Zomerbraderie’.

De examens zijn voor (bijna) iedereen ten einde. In Sint-Truiden vieren duizenden kinderen dat steevast op kinderfestival ‘Joy Joy’, het grootste in Haspengouw. Deze editie stond vond voor het eerst ook plaats verspreid over twee verschillende locaties. Het feest startte zaterdag in de Gazo aan het station. Zowel de binnen- als buitenruimtes vormden het decor van workshops, animaties en optredens. Zondag week het spektakel uit naar de vertrouwde Grote Markt.

Kinderen baas

“Het mooie weer, de extra locatie en het verfrissende superheldenthema hebben van deze editie een succes gemaakt. Alles samen kwamen 5200 kinderen de tijd van hun leven. ‘Joy Joy’ is intussen dan ook zowat synoniem geworden voor de start van de zomervakantie in Haspengouw. En dat moet duidelijk gevierd worden”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

‘Zomerbraderie’

In de Truiense winkelstraten was het op de koppen lopen tijdens de jaarlijkse ‘Zomerbraderie’. “Op en top zomerse gezelligheid dus in onze mooie hoofdstad van Haspengouw. Meer dan 120 lokale handelaars stalden hun standjes uit. Dat doen ze opnieuw op maandag 24 juni en dan krijgen ze het gezelschap van tientallen marktkramers op de zuiderse ‘Avondmarkt’. Die is er die dag tot 21.00 uur, besluit schepen van Middenstand Jos Pierard.