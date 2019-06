Zomerbraderiedagen in Sint-Truiden

Sint-Truiden - In het weekend van 22, 23 en 24 juni staat de jaarlijkse zomerbraderie op het programma in Sint-Truiden. Traditioneel wordt dit weekend afgesloten met de Haspengouw Avondmarkt op maandag. In samenwerking met Sint-Zuiden, een initiatief van de horeca rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Groenmarkt, en de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden organiseert Shop & The City een spetterend optreden van coverband Domino om het weekend al feestend te eindigen én de start van de zomervakantie te vieren.

Van zaterdag 22 juni tot maandag 24 juni zetten de Truiense handelaars hun braderiekraam weer buiten. “Op maandag wordt de braderie aangevuld door de Haspengouw Markt, die traditioneel haar avondmarkt organiseert die dag. De winkels blijven dan ook open tot 21u”, aldus Marijn Ghys Shop & The City-manager. “In samenwerking met Sint-Zuiden en de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden staat er een spetterend optreden gepland van de alombekende coverband Domino.”

“Het optreden van Domino zorgt voor een groot feest aan het eind van een druk braderieweekend. Om 21u, na de avondmarkt, geven ze de aftrap van een spetterend optreden op het Heilig-Hartplein. Het ideale moment om de laatste werkweek voor de zomer gepast in te zetten met de collega’s, de goede examenresultaten te vieren of gewoon te klinken op het begin van de zomervakantie!”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand.