Ronde Tafel Sint-Truiden organiseert Euromeeting 2019

Sint-Truiden - Ronde Tafel van Sint-Truiden organiseerde afgelopen weekend een internationale bijeenkomst voor mede-tafelaars. Het weekend staat bekend als de Euromeeting. De Ronde Tafel van Sint-Truiden is de 93e opgerichte Tafel van België, afgekort RT93. De traditie is gegroeid om met de Ronde Tafels samen te komen van bevriende en omliggende landen. Telkens worden dan de 93e Tafel uit elk land uitgenodigd door het gastland. RT93 kon voor deze editie ook rekenen op ondersteuning vanuit de lokale Club 41.

Voorzitter Tom Delorge “De bedoeling van een Euromeeting is om internationale banden aan te halen, cultuur en streekproducten uit te wisselen en om mekaars Tafeltradities te delen. Een belangrijk aspect van de Euromeeting is dan ook om de bezoekers steeds bij de lokale Tafelaars te huisvesten. De leuze van de Ronde Tafel is “Adopt – Adapt – Improve”. En dat proberen we onder andere met de Euromeeting 1 keer per jaar op een internationaal niveau te brengen. We leren van mekaar en we maken mekaar beter en sterker.”

Deelnemende landen waren ditmaal Denemarken, Nederland, Duitsland… Zelfs Indië was met een sterke delegatie present! Uiteindelijk namen 108 personen deel aan het event. Vrijdag is het weekend geopend met een welkomstdrink op het Stadhuis van Sint-Truiden. Zaterdag werd er een uitgebreide fietstocht georganiseerd doorheen Sint-Truiden. Zaterdagavond was het orgelpunt van het Euromeeting-weekend, met dit keer een spetterend gala in de feestzaal Blanco.