Zelf vliegen met een helikopter

Sint-Truiden - Op zaterdag 22 juni zet de Toran Heli Academy de deuren van het opleidingscentrum te Sint-Truiden open voor het grote publiek. Tijdens deze infodag worden tal van waardevolle ervaringen georganiseerd voor aspirant-piloten. Men kan een praatje slaan met een ervaren instructeur, vernemen hoe ex-studenten de opleiding ervaren hebben, luisteren naar de prachtige verhalen van afgestudeerde piloten of een kijkje nemen in het cursusmateriaal. Het is de bedoeling dat bezoekers een duidelijk beeld hebben over de opleiding tot helikopterpiloot.

Vorig jaar startte de Toran Heli Academy met de opleiding voor piloten op de luchthaven van Brustem. De eerste sessie theorie is ondertussen afgewerkt en verschillende studenten hebben dat deel van de opleiding al achter de rug. Binnenkort starten ze met een nieuwe groep.

Men kan een initiatievlucht boeken en kennis maken met het helikoptervliegen! De initiatievlucht bestaat uit een halfuur briefing, 20 minuten meevliegen als passagier en 20 minuten zelf plaatsnemen achter de knuppel van de helikopter. Initiatievluchten zijn mogelijk vanaf 16 jaar, vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan voor 250 euro per persoon. . Zaterdag 22 juni van 10 tot en met 16 uur, Oude Borgwormseweg 2, Sint-Truiden. Alle info op: www.toran.be