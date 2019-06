Wateroverlast in het hele overstromingsgebied met drones in kaart gebracht

Sint-Truiden - Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft dinsdag beroep gedaan op het droneteam van de Vlaamse Milieumaatschappij om het hele overstromingsgebieden op Sint-Truidens grondgebied in kaart te brengen. “Op die manier kunnen we perfect de vergelijking maken met de bestaande overstromingskaarten en kijken vanwaar de stromingen komen. Na de evaluatie willen we opnieuw met de inwoners in overleg en dialoog gaan”, zegt burgemeester Veerle Heeren

De regenval van maandag 10 juni was extreem wat blijkt uit de metingen waar in een erg korte periode 72 liter/m² regen viel, een uitzonderlijke hoeveelheid wat ook op het PCfruit in Kerkom bevestigd werd. Die overmacht resulteerde in ruim 150 oproepen in amper twee uur tijd.

De wachtbekkens van Stayen, Maasrode in Halmaal, Aalst, Bernissem, Bevingen, Heiselt, Borlo en Niel-bij-Sint-Truiden hebben ontzettend goed werk geleverd. Ze werden de voorbije 48 uren intens gemonitord door de experten van de Watering. Daarnaast hebben de aanlegde grachten waaronder de Heulegracht en Valleiwaalhovenweg, de buffers in het kader van onze rioleringsprojecten (o.a. Groot-Gelmen), de aanleg van groene hagen en grasstroken in de velden op percelen van landbouwers hun nut meer dan bewezen. “Dankzij deze werken van de voorbije jaren is nog erger kunnen voorkomen worden en zijn bepaalde delen van dorpen gevrijwaard gebleven, zegt Veerle Heeren.

“Maar het werk is natuurlijk nooit af. Vorige maand hebben zijn nog verdere initiatieven besproken om te bekijken hoe we water kunnen bufferen, zowel op de eigen percelen als op de hoger gelegen gebieden. We gaan op de ingeslagen weg als stadsbestuur samen met onze partners van De Watering en Fluvius verder de strijd tegen de wateroverlast aan. We doen hierbij ook een beroep op de inwoners om samen met ons te bekijken welke juiste maatregelen we bijkomend kunnen nemen,” zegt burgemeester Heeren.

Woensdag waren de brandweerlieden en stadsdiensten nog volop bezig met de opruimwerken. Inwoners uit Groot-Gelmen, Gelinden, Velm, Halmaal, Aalst en Kerkom die schade hebben opgelopen, kunnen gratis hun afval of beschadigde goederen gerelateerd aan het noodweer naar het containerpark van Sint-Truiden brengen. “Daarbij is het wel belangrijk om eerst met de verzekeringsmakelaar af te spreken om te bekijken of de beschadigde goederen kunnen afgevoerd worden of nog moeten ter beschikking blijven voor verdere expertise”, zegt Ingrid Kempeneers, schepen van Openbare werken.