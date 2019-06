Autodieven weg met BMW X6

Sint-Truiden - Haarkapster Tamara Menjoie zag woensdagmorgen haar plannen voor een dagje shoppen tijdens de rustdag in haar kapsalon Galant Hair in mist opgaan. Haar wagen een witte BMW X6 van nog geen jaar oud was verdwenen.

“Het duurde even tot het echt tot mij doordrong wat er gebeurd was. De wagen stond op de parking voor de zaak. Mijn man heeft meteen het diefstalalarm ‘Track & Trace’ gecontroleerd maar dat was al uitgeschakeld. Wij hebben daarop de politie gebeld en aangifte van diefstal gedaan,” zegt Tamara. Ze heeft een vermoeden dat de diefstal tussen 2 en 5 uur s’morgens moet gebeurd zijn. De verzekering is verwittigd en die hebben en reservewagen voor 15 dagen ter beschikking gesteld. “Wij hopen dat er misschien wel iemand in de buurt verdachte bewegingen heeft opgemerkt en dat aan de politie melden zodat de daders kunnen ontmaskerd worden,” besluit Tamara.