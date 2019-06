Bewoners Bronstraat in Berlingen zijn rioolwateroverlast beu

Wellen - De bewoners van de Bronstraat in Berlingen (Wellen) hebben problemen van wateroverlast. Geen hemelwater, maar afvalwater dat uit de riolering komt. Aquafin is er al een heel jaar bezig met rioleringswerken voor heel dorpsgemeenschap van Berlingen. De hevige regenval zorgde er voor problemen. Aquafin nuanceert het probleem en zegt dat vanaf begin juli het pompstation in werking wordt gesteld waardoor alle problemen van de baan zijn.

“Het probleem dat zich stelt is dat het kerkdorp van Berlingen hoger ligt dan het pompstation hier. Logisch dat men alle afvalwater moet oppompen, maar dit station hier waar het dan later weer moet overgepompt worden naar het waterzuiveringsstation in Hoepertingen. Het water en de modderstroom loopt via oververzadigde riolerig en overstromende rioleringsdeksel recht onze huizen binnen,” zegt Eddy Bex, een van de getroffen bewoners uit de straat.

Voor de rioleringswerken was er nooit last van overstromingen en sinds die werken bijna continu. Bij de minste bui gaan de rioleringsdeksel omhoog en kolkt het water uit de riolering. De bewoners zijn het beu dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en er geen doeltreffende oplossing door Aquafin wordt aangereikt. “Zover wij kunnen zien loopt het rioleringswater rechtstreeks de Herk in waar het vroeger nog via septische putten verliep. Als wij die opmerking maken blijven volgt telkens de belofte om er werk van te maken, maar er is nog geen haar aan het hele project veranderd om een oplossing te bieden,” zegt Bex.

Bij Aquafin weerlegt de bewering en is men formeel dat dit een eenmalige situatie was. Volgens Dirk Nevelsteen, projectleider van de collector Berlingen die in Wellen is aangelegd zijn de werken zo goed als afgerond. “Enkel het pompstation dat gelegen is in de Bronstraat tegenover de Heer Bex wordt begin juli opgestart. Er moeten nog enkele veiligheidskeuringen worden uitgevoerd. Bij een van die reeks keuringen is een fout gemaakt en heeft men een van de schuiven die het debiet regelen voor de doorstroming niet correct afgesloten waardoor er tijdens deze hevige regenval zich een probleem vormde. Deze fout is vandaag rechtgezet waardoor het niet meer zal gebeuren,” zegt Nevelsteen.