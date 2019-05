Ibiza voor één dag in Sint-Truiden tijdens Ladies City Day

Sint-Truiden - Ook dit jaar lokte Ladies City Day bijna 10.000 vrouwen naar Sint-Truiden, dat voor één dag omgedoopt werd tot Ibiza. Van zomerse sferen in de drukke winkelstraten tot de spetterende afterparty op de Grote Markt: een topdag voor de Truiense binnenstad!

Bijna 10.000 vrouwen zakten vrijdag af naar Ladies City Day in Sint-Truiden. “De handelaars openden hun deuren tot 21u, de Grote Markt vormde het decor voor een openlucht lifestyle beurs en 1.500 goodiebags vlogen de deur uit. Eén gelukkige dame vond zelfs een cadeaucheque t.w.v. 500 EUR in haar goodiebag!”, aldus Marijn Ghys, Shop & The City-manager.

De dames lieten zich massaal in de watten leggen door de leuke acties en verwennerij van de handelaars. “De Truiense handelaars kijken jaarlijks uit naar Ladies City Day en zetten die dag alles op alles om de dames een topavond te bezorgen. Ook BV Sieg De Doncker deed heel wat vrouwenharten sneller slaan. Hij ging graag met al het vrouwelijk schoon op de foto”, aldus Philip Bronckaerts, voorzitter Shop & The City.

Ook Schepen van Middenstand Jos Pierard kan tevreden terugblikken op een topeditie: “Het was een stralende zonnige dag en er was heel wat te beleven in de winkelstraten en op de Grote Markt! Ik ben heel trots dat we zo een prachtige editie op poten hebben gezet en dat we zoveel shoppende dames hebben mogen verwelkomen in ons stadscentrum!”

De avond werd feestelijk afgesloten met een Ibiza Party op de Grote Markt.