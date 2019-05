Toerisme Sint-Truiden zet ‘Haspengouws goud’ op het menu

Sint-Truiden - Wie lokaal eet, eet gezond én steunt de lokale landbouwers. Vanuit die redenering zet Toerisme Sint-Truiden ‘Haspengouws goud’ op de menukaarten van de horecazaken. In verschillende brasseries en restaurants kunnen inwoners en toeristen tijdens het toeristisch seizoen genieten van verrassende streekgerechten. Zij zijn herkenbaar aan de raamaffiche.

Sint-Truiden is de hoofdstad van de Haspengouwse fruitstreek. Appelen, peren, kersen, aardbeien en al hun afgeleide producten. Vlak voor de start van het oogstseizoen lanceerde Toerisme Sint-Truiden vorig jaar een nieuw initiatief dat lokale producten promoot via de horecazaken. Ze zetten streekbereidingen op het menu en krijgen hiervoor speciale kaarten waarop ze hun signatuurgerechten kunnen aanbieden.

Wouter Mignolet, secretaris van Horeca Sint-Truiden gelooft en steunt het initiatief volmondig. “Als horeca-uitbaters hebben wij de morele plicht om het Haspengouwsfruit te promoten in onze zaken. Sint-Truiden is ontegensprekelijk verbonden met de fruitteelt en wij moeten als ambassadeurs de sector naar de toeristen toe verdedigen. En de beste manier om dat te doen is het fruit via allerlei gerechten op de kaart zetten. Alle beetjes helpen om de sector te steunen. Wij serveren in onze zaak van fruitige smooties met vers Haspengouwsfruit tot een knapperige krok met appelen en peren afgewerkt met spek. Iedereen kan daar zelf zijn eigen invulling aan geven,” zegt Wouter.

Volle steun

“Intussen zetten veertien brasseries en restaurants ‘Haspengouws goud’ op het menu. En momenteel voeren we gesprekken met andere uitbaters om hen aan te sporen om hetzelfde te doen”, weet schepen van Toerisme en Landbouw Hilde Vautmans. “De menukaarten met ‘Haspengouws goud’ zijn een mooi initiatief om dat onder de aandacht te brengen. De keuze voor lokale producten is goed voor het milieu, goed voor de Haspengouwse boeren én goed voor onszelf”, besluit burgemeester Veerle Heeren.