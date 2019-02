Naam ‘Jeugd, Sport en Spel’ blijft behouden

Sint-Truiden - De naam ‘Jeugd, Sport en Spel’ blijft. De Truienaren hebben beslist en vinden dat nog altijd de beste benaming voor de vakantiewerking van de stad. Dat bleek uit een online bevraging die na de bekendmaking in deze krant heftige reacties losmaakte. Genoeg om de schepen van Jeugd Hilde Vautmans te overtuigen ‘Jeugd, Sport en Spel’, als naam van de Truiense vakantiewerking te behouden. Ere-burgemeester en oprichter van de vakantiewerking 45 jaar geleden is erg opgetogen. “Namen kun je veranderen maar een werking die een begrip geworden is daar blijf je vanaf,” zegt Cleeren.

De volgende gemeenteraad zal in alle sereniteit verlopen, tenminste toch wat Jef Cleeren (84), en oudste CD&V-gemeenteraadslid van Sint-Truiden betreft. Cleeren had zich erg opgewonden omdat men de naam van zijn levenswerk wilde veranderen. De voorgestelde vijf opties van namen waar uitgekozen kon worden waren: ‘Alles kids’, ‘Jong kabaal’, ‘Kids club’, ‘TamTam’ of ‘Heroes’. “Geen enkele naam als die voorgesteld werd dekte de lading. ‘Jeugd-Sport-Spel’ is geen naam dat is een begrip in de stad en dat zomaar maar opdoeken neem ik niet en zal met luide stem verdedigen en radicaal tegen stemmen als het geagendeerd wordt op de gemeenteraad,” fulmineerde Cleeren. Zover komt het dus niet en het levenswerk van Jef, zijn overleden zoon Trudo en rechterhand Jean-Marie Potters blijft overeind. “Ik bedank Hilde Vautmans dat ze heeft ingezien dat ze een foute beslissing had genomen en dat de naam van de vakantiewerking behouden blijft. Dit is een schitterende zaak. Ik moet haar op de gemeenteraad kussen als dank,” heeft ze gevraagd.

Burgerparticipatie

Het stadsbestuur zal voortaan de speelpleinwerking in de deelgemeentes ook onder deze noemer in de kijker zetten. “Uit de reacties konden wij opmaken dat de vakantiewerking Jeugd, Sport en Spel’ nog erg gesmaakt wordt en dat er nog steeds goedwerk wordt geleverd door de medewerkers, monitoren en monitrices bij de opvang van de jongeren,” stelt Vautmans. Ook de speelpleinwerking in de deelgemeentes vallen vanaf de paasvakantie allemaal onder dezelfde noemer ‘Jeugd, Sport en Spel’. Op Nieuw Sint-Truiden opent er een nieuwe locatie in de basisschool en in Velm wordt dan weer ondergebracht op het domein van woonzorgcentrum. Met de komst van Habbekrats in de lokalen van de Tochtgenoot moet de dienst Jeugd voor haar vakantiewerking in het centrum uitwijken naar de ruimere sporthal in de Jodenstraat. “Een plek bieden waar werkende ouders op flexibele basis hun kinderen tijdens de schoolvakanties met een gerust hart kunnen achterlaten. Dat is wat we met ‘Jeugd, Sport en Spel’ doen. Ook in de toekomst”, besluit burgemeester Veerle Heeren.