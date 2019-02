Huize Sint-Vincentius Zelem zet wooneenheid op voor jongvolwassenen in Truiens centrum

Sint-Truiden - “Toekomst 18” is een nieuw initiatief voor jongeren begeleiding. Het is gevestigd in de Toekomststraat op nummer 18, in een woning die werd heringericht als woonvorm met zes studio’s. Jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar kunnen hier terecht om met ondersteuning de nodige skills op te doen om binnen een welomlijnde periode de stap te maken naar zelfstandig wonen.

18 jaar is tevens de leeftijd waarbij jongeren meerderjarig worden en een levensmoment dat heel wat nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Helaas is dat soms niet voor iedereen de evidentie zelve. “Het kan onder meer gaan om jongeren die geen beroep kunnen doen op hun familiale of sociale context of jongeren voor wie de stap naar volledig zelfstandig wonen nog te vroeg komt, “zegt Martine Raymaekers, Client coördinator voor de vzw Sint-Vincentius Zelem.

De bewoners krijgen ondersteuning van interne en externe trajectbegeleiders en gemeenschapsbegeleiders. De verschillende levensdomeinen zoals financiën, dagbesteding, sociale vaardigheden en huishouden zijn slechts enkele thema’s waarrond gewerkt wordt. Men gaat daarbij uit van de eigen kracht, vaardigheden en competenties die de jongvolwassene al verworven heeft.

“Op regelmatige basis zijn er overlegmomenten tussen de interne of externe hulpverlening waarbij er op maat van de jongere gewerkt wordt. Om het aspect van samenleven, zowel tussen de bewoners als met de buurt te bevorderen, gaat er maandelijks een huisoverleg door samen met de gemeenschapsbegeleiders. Om een maximale inbedding van de jongeren in de gemeenschap te realiseren, doet men een beroep op vrijwilligers die als buddy een jongvolwassene onder hun vleugels willen nemen, weet Raymaekers.

De jongvolwassenen betrekken elk een studio die bestaat uit een leefruimte en een slaapkamer. Zij betalen hierbij een maandelijkse som die niet ver afwijkt van de reële kost van een studio op de verhuurmarkt. “Een deskundig hulpverleningsteam ondersteunt de jongere in hun verdere zoektocht naar een gepaste woonvorm. Vzw Huize Sint-Vincentius Zelem reikt de mogelijkheden aan om via het gemeenschap wonen met begeleiding de brug te slaan naar zelfstandig wonen. Daarvoor kunnen zij beroep op talrijke partners uit de zorgsector. “De slogan “groot worden we allemaal, volwassen is een ander verhaal,” is hier zeker op z’n plaats besluit meer dan ooit op zijn plaats, “besluit Martine. 30 jaar geleden startte de vzw Sint -Vincentuis hier het eerste dagcentrum ’t Spant voor bijzondere jeugdzorg op. Dat was een hele periode het eerste in Sint-Truiden. Het enige wat zij gemeen hebben met Sint Vincentus welke voedselpakketten bedelen is de naam.