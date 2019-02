Ereburger en voormalig deken André Schotsmans overleden

Sint-Truiden - Eerwaarde pater André Schotsmans, ereburger van de stad Sint-Truiden, is op dinsdag 5 februari 2019 overleden in Heist-op-den-Berg, in het woonzorgcentrum waar hij verbleef. De geestelijke werd geboren in 1934 in Tienen. Zijn geloof bracht hem tot in Sint-Truiden, waar Schotsmans in 1955 de kloostergeloften aflegde.

In de Trudostad timmerde hij aan een eerbiedwekkende loopbaan, waarvan 14 jaar als pastoor in Schurhoven. In die functie zette hij zich in voor de bouw van het voormalige Kazelhof en de restauratie van de Sint-Joriskapel in Terbiest.

Die verdiensten zorgden in 1995 onder meer voor zijn aanstelling als deken. Vanuit die rol heeft Schotsmans de verschillende parochies deskundig bestuurd en steevast aangestuurd op een constructieve dialoog. Dat leverde hem in 2005 de titel van ereburger op. In datzelfde jaar verliet hij Sint-Truiden om het Redemptoristenklooster in het Nederlandse bedevaartsoord Wittem te leiden.

“Eerwaarde pater Schotsmans heeft op religieus vlak een verdienstelijke rol gespeeld voor Sint-Truiden. Verschillende generaties Truienaren zullen met een warm hart aan hem terugdenken als een bedreven pastoor en als deken. In overleg met de betrokken stadsdiensten en de kerkelijke overheid zoeken we nu naar een passend eerbetoon om de nagedachtenis aan onze ereburger te vereeuwigen”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Grote Markt, 3800 Sint-Truiden) op zaterdag 9 februari 2019 om 10u30. Hierop zal ook een delegatie van het stadsbestuur van Sint-Truiden aanwezig zijn om waardig afscheid te nemen van zijn ereburger.