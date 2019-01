Ronde Tafel Sint-Truiden schenkt 10.000 euro aan Amalou

Sint-Truiden / Gingelom - De jaarlijkse fundraiser van Ronde Tafel Sint-Truiden, in de volksmond bekend als ‘de Oesteractie’, trad dit jaar onder een nieuwe naam naar buiten: met 750 aanwezigen overtrof ‘Champagne for Charity’ de verwachtingen. De opbrengst van deze fundraiser gaat naar Amalou, een gezondheidscentrum voor kankerpatiënten. De Tafelaars schenken 10.000 euro aan dit goede doel.

De dames achter vzw Amalou kunnen met deze financiële steun hun gezondheidscentrum in Gingelom uitbouwen, waar kankerpatiënten in alle rust en sereniteit kunnen herbronnen. “Als Haspengouwse club kiezen we bewust voor een lokaal goed doel. Toen we het verhaal achter Amalou voor de eerste keer hoorden, greep ons dit dadelijk bij de keel”, blikt Rodrique Tournel (voorzitter Ronde Tafel Sint-Truiden) terug. “We zijn heel blij met het succes van ‘Champagne for Charity’. Uiteraard omdat het een topfeestje was. Maar vooral omdat we met de opbrengst het goede doel kunnen steunen. Want daar doen we het uiteindelijk voor.”

Généviève Boes, één van de sterke vrouwen achter Amalou, is heel erg blij met de gift: “Met deze 10.000 euro kunnen we ons gezondheidscentrum weer naar een hoger niveau tillen. We zijn de Tafelaars dan ook heel erg dankbaar voor hun inzet, het onvergetelijke feest en de financiële steun.”

De mannen van Ronde Tafel Sint-Truiden zijn vastbesloten om volgend jaar een vervolg te breien aan ‘Champagne for Charity’. “Dit jaar kozen we voor de vlucht vooruit, door de capaciteit van onze zaal te verdubbelen”, zegt Bart Dirickx (die dit jaar instond over de organisatie van de champagnefuif). “Gelukkig sloeg het concept aan, met een vol huis als resultaat (lacht). Eind dit jaar doen we zeker opnieuw ons best om de feestvierders te verrassen.”