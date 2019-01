Sint-Truiden heeft eerste ‘buurtinformatienetwerk’

Sint-Truiden - Sint-Truiden heeft een eerste ‘buurtinformatienetwerk’. In Metsteren engageren bewoners zich om in nauw overleg met de lokale politie actief te werken aan de veiligheid en leefbaarheid van hun straat. Het stadsbestuur moedigt alle andere buurtverenigingen uit om dit voorbeeld te volgen.

Buurtcomités brengen mensen samen en zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt op de plek waar zij of hij woont. Veiligheid is één van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan die kwaliteit van de leefomgeving. En net daarin kunnen buurtverenigingen een sleutelrol spelen. Dat zien we in Metsteren. In deze deelgemeente van Sint-Truiden hebben bewoners zich verenigd in een zogenaamd ‘buurtinformatienetwerk’, het allereerste van de stad. In zo’n netwerk wisselen mensen uit een wijk, dorp of straat continu belangrijke gegevens uit, met elkaar en met de politie. Dat versterkt de onderlinge samenwerking en draagt zo bij tot de veiligheid van de hele buurt.

Preventie-adviseurs

“Dat gebeurt doordat in een ‘buurtinformatienetwerk’ de bewoners in feite optreden als echte preventie-adviseurs voor hun dorp of wijk. Ze moedigen elkaar aan om problemen zoals zwerfvuil, vandalisme en lawaaihinder te melden. Door die verhoogde waakzaamheid zorgen ze zelf voor een veiligere en leefbaardere buurt om in te wonen”, verduidelijkt politiekorpschef Steve Provost.

“Het buurtinformatienetwerk in Metsteren strekt zich alvast uit over Terbeek, Kelsbeek en de Metsterenweg. Op de toegangspunten hebben we ook opvallende borden geplaatst. Die maken passanten duidelijk dat ze een ‘buurtinformatienetwerk’ binnenstappen. Dat heeft op zijn beurt een ontradend effect voor criminaliteit en overlast”, vertelt schepen van Buurtzaken Jurgen Reniers.

6 WhatsApp-groepen

“Een ‘buurtinformatienetwerk’ is eigenlijk een uitloper van de WhatsApp-groepen, die we nu al hebben in 6 buurten en wijken. In Metseren kwam die volgende, meer formele stap er trouwens op vraag van de bewoners zelf. Na een positieve evaluatie, zullen we alleszins andere buurtcomités aanmoedigen om hetzelfde te doen”, besluit burgemeester Veerle Heeren

Andere buurten die interesse hebben om een ‘buurtinformatienetwerk’ op te richten’, kunnen hiervoor terecht bij de dienst Preventie (Zoutstraat 66, 3800 Sint-Truiden), op het telefoonnummer 011 70 16 66 of via info.preventie@sint-truiden.be.