Bestuurster gewond bij frontale zijdelingse aanrijding

Sint-Truiden - Bij ongeval om op de Luikersteenweg in Brustem raakte de 64-jarige Odette V, uit Sint-Truiden gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer reed omstreeks 9.45u richting Sint-Truiden. In het middenvak stond een wagen klaar om links af te slaan naar de bakkerij. Vermoedelijk had de bestuurster het aankomend voertuig niet opgemerkt en stak de rijweg over. Odette V. kon de aanrijding niet meer vermijden en reed frontaal in op de rechterflank van het overstekende voertuig.