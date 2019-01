Maria klaar voor viering van Aldegondis de patrones van Alken

Alken - Dit weekend worden weer honderden bedevaarders in Alken verwacht voor de viering van Sint Aldegondis. De heilige wordt vereerd tegen kanker. Maria Cortens, is al 35 jaar de bezielster van het broederschap van Aldegondis.

"Onze bedevaarders komen van overal en telt al ruim 5000 leden. Het zijn meestal mensen die zelf getroffen zijn door kanker of iemand van de familie of kennissenkring die hier steun en troost komen zoeken. Voor 6 euro ben je levenslang lid van het broederschap. Het doet dan ook deugd als je nadien hoort dat het goed is afgelopen, " zegt Maria die zelf geconfronteerd werd met borstkanker en uit dankbaarheid voor haar genezing nu het broederschap al die jaren al in goede banen leidt. De beide missen die ter gelegenheid van de viering van de patroonheilige worden opgedragen zitten dan ook steeds nokvol.

De eucharistievieringen zijn woensdag 30 januari om 10 uur en zondag 3 februari om 11 uur. Telkens na de viering gaat de processie uit naar de Aldegondiskapel. Wie lid wil worden van het broederschap kan terecht in het Taeymanscentrum op woensdag van 8.45 uur tot 12 uur en zondag van 9.30 uur tot 12 uur. Voor bijkomende inlichtingen : Maria Cortens-Tassens, 0498/045175.