PVDA voert actie tegen betaalparking van de NMBS

Sint-Truiden - Maandagmorgen hebben militanten van de PVDA actie gevoerd tegen de plannen van de NMBS die overwegen betalend parkeren in te voeren. Volgens woordvoerder Maxime Pirard (PVDA) was ruim 80 procent van de pendelaars tegen de plannen en ondertekende ruim 100 personen de petitie-actie. Niet iedereen steunt de actie want een parkeerplaats vinden zonder stress is een paar euro per dag waard klinkt het.

“De meeste pendelaars zijn zeer verontwaardigd en het leeft sterk bij hen. Wij willen dat het stadsbestuur als onderhandelaar moet optreden om de NMBS tot andere inzichten te brengen. Een parkingjaarabonnement in Hasselt kost 483 euro. Een dagtarief is 7 euro. Wij verwachten dat het hier iets gelijkaardigs wordt. Wij betreuren ook dat er niets over gecommuniceerd wordt zonder enige inspraak van de pendelaars zelf. Wij dringen aan op een onderhoud om over onze petitie, die intussen al meer dan 1300 handtekeningen bevat, te overhandigen bij het stadsbestuur,” zegt Pirard. PVDA pleit ervoor dat in het slechtste geval de stad een honderd parkeerplaatsen in het GAZO-site gratis ter beschikking moet stellen van de pendelaars. “Naast deze parkeerproblemen moeten de parkeerproblemen in het algemeen een oplossing krijgen. Als men het klimaat wil redden en het fileleed oplossen is dit de verkeerde boodschap, besluit Pirard.

Stress

Niet iedereen vindt een betaalparking per definitie slecht. “Nu moet ik vroeger naar het station vertrekken om zekerheid te hebben van een parkeerplaats. Indien het tarief van Hasselt ook hier gehandhaafd wordt is de rekening snel gemaakt. Voor een pendelaar die jaarlijks 48 weken naar Brussel of Hasselt pendelt komt dit neer op 10 euro per week/2 euro per dag. Het is een luxe te weten dat je voor dat tarief verzekerd bent van een staanplaats voor uw voertuig,” zegt Peter die liever niet met zijn familienaam vernoemd wordt.