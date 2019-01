Bewoners met een warm hart schenken 1.000 kinderkledingstukken aan acht organisaties

Sint-Truiden - ‘Lichtjes in het Park’, het evenement dat eind vorig jaar van het park een warmere plek maakte, was een ongezien succes. Honderden Truienaren kwamen langs met zakken afgeladen vol sjaals, mutsen, jassen en andere winterse kinderkledij. Die worden nu verdeeld over organisaties die de kledingstukken zullen bezorgen aan ouders voor wie het financieel niet zo voor de dag gaat.

Vlak voor Kerst vond in het stadspark van Sint-Truiden de eerste editie plaats van ‘Lichtjes in het Park’. Het familie-event bracht inwoners samen rond allerlei gezellige activiteiten. Bezoekers werden ook aangespoord om warme kinderkleding mee te brengen. Die oproep vond massaal gehoor.

“In totaal hebben we ruim 1.000 kledingstukken ingezameld tijdens deze eerste editie. Dat is fantastisch gewoon én het bewijst dat onze Truienaren een héél warm hart hebben voor diegenen die het minder goed hebben. De ingezamelde kleding werd overgedragen aan acht lokale organisaties die ervoor gaan zorgen dat alles op de juiste plek terechtkomt, zodat in onze stad deze winter geen enkel kind in de kou blijft staan,” vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Habbekrats, Fedasil, team Hope, Bazar Bizar, de weggeefwinkel, Onder Ons, de kringloopwinkel en Sint-Vincentius nemen ieder een gedeelte van de verzamelde kleding in ontvangst. Ouders die het minder breed hebben, kunnen er aankloppen om hun kinderen toch warm in te duffelen.

“Sint-Truiden is een warme en solidaire stad, waar de inwoners om elkaar geven. Dat heeft het succes van ‘Lichtjes in het Park’ eens te meer duidelijk gemaakt. We zijn enorm blij dat we hierdoor heel wat gezinnen met moeilijkheden kunnen verder helpen’”, besluit burgemeester Veerle Heeren.