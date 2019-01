PVDA pleit voor gratis parking van het station van Sint-Truiden

Sint-Truiden - “Zonder de reizigers iets te vragen besliste de NMBS om de parking van het station van Sint-Truiden betalend te maken. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat mensen de trein links laten liggen. Met de PVDA willen wij net dat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt gemaakt, in plaats van weer eens in mensen hun portemonnee te zitten. Goed en aantrekkelijk openbaar vervoer is noodzakelijk om de ecologische crisis en het fileprobleem op te lossen. Wij eisen dus dat het stadsbestuur en de NMBS deze parking gratis houden,” zegt Maxime Pirard die online een petitie-actie is opgestart.

De PVDA vindt dat er met de Truiense pendelaars in dialoog gegaan moet worden over dit soort zaken. Het kan niet dat mensen die dagelijks de trein nemen dit via de krant vernemen. Wij willen in de eerste plaats de alternatieve vervoersmiddelen naar het station versterken door in zetten op veiligere fietsparkings, betere fietspaden en meer bussen. Ook parkings spelen een belangrijke rol in een aantrekkelijk station.