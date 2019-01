Alle inwoners van Groot-Sint-Truiden welkom op gratis Nieuwjaarsborrel

Sint-Truiden - Alle Truienaren zijn op 6 januari vanaf 16.30 uur tot 18.30 uur welkom op de Nieuwjaarsborrel 2019 op de Grote Markt om op de traditionele manier het nieuwe jaar in te zetten.

Ook dit jaar staan het stadsbestuur en het Koninklijk Feestcomité er niet alleen voor. Zij kunnen rekenen op de medewerking van Horeca Sint-Truiden, Bakkerij Wiame, IVECO Vanvuchelen en Markslagertje Filip die de bezoekers verwennen met de hapjes –en drankbuffetten. Aan de drankstanden is het aanschuiven voor soep, glühwein, bier, frisdranken, warme choco en koffie. De muzikale noot komt van de Big Band ‘The Sound Of Music.' Als afsluiter is er het spetterend vuurwerk.