Prinsen Pronkweekend 2019 met Schlagerfestival en Truiense humor

Sint-Truiden - De stadscarnavalvereniging Orde van de Commeduur organiseert zijn eerste ‘Prinsen Pronkweekend’. Op zaterdag 19 januari is er vanaf 20 uur de 12de Prinsen Pronknacht met een internationaal programma en op zondag 20 januari vanaf 14 uur de eerste Prinsen Pronkmiddag met een puur Truiens programma. Beiden carnavalszittingen vinden plaats in de gloednieuwe stadsfeestzaal ‘de Gazo’ die voor deze gelegenheid zal omgevormd worden tot een heuse narrentempel met de ambiance en sfeer van de Manege.

Op zaterdag wordt het een carnavalsschlagerfestival boordevol ambiance met onder meer de Vlaamse zangers Yves Segers en Fabrizio, het Maastrichter Vastenavond-fenomeen Frans Theunisz en het Nederlandse partyknallers de Lawineboys, het Duitse Oktoberfestduo Otto und Marie. de spectaculaire dansgarde Vegder Diddeldöppcher uit St Vith en de Oppenheimers blaaskapel uit Velm. Stadsprinscarnaval Dimitry den eerste en zijn stadsjeugdprinsescarnaval Lina de eerste presenteren elk hun carnavalsliedje en uiteraard zingen Stefan en Rudi de nieuwe Truiense carnavalsschlager ‘Heilaba! Wa is da?’. Zitplaatsen in de nieuwe stadsfeestzaal kosten 11 euro en plaatsen aan de statafels 5 euro. De deuren openen om 19 uur. Zondagnamiddag serveert men een puur Sint-Truidense zitting met Phil Kevin, Freddy Davis en Robby Strauven. Zowel tonredenaar Christophe Elen als het team van de Bóddelkèèr zorgen voor de komisch noot. Er zijn ook optredens van Truiense carnavalsverenigingen en uiteraard ook van prinscarnaval Dimitry 1, jeugdprinsescarnaval Lina 1, het Carnavalissima-duo Stefan en Rudi. De deuren openen om 13 uur en de toegang bedraagt 5 euro. Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus tijdig reserveren is aangeraden. Bestellen kan via www.raadvanelf.be/prinsenpronknacht.