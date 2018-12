Kerstman sluit eerste topweek bij ‘Jeugd, Sport en Spel’ af.

Sint-Truiden - Hoog bezoek voor de kinderen bij ‘Jeugd, Sport en Spel’ in Sint-Truiden. De kerstman kwam langs en bracht voor iedereen een leuke attentie mee. De activiteit was een treffende afsluiter van een geslaagde eerste week van de Truiense vakantiewerking.

De kerstvakantie is halfweg en dagelijks worden er gemiddeld zowat 80 jeugdige bezoekers opgevangen. De vakantiewerking van de stad Sint-Truiden is voor vele kinderen dan ook een plezierig tijdverdrijf tijdens deze koude, winterse dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. “Vergeleken met vorig jaar is er gevoelige stijging van kinderen voor de vakantiewerking. In 2017 kwamen er dagelijks zo’n 65 bezoekers bij ons over de vloer, vandaag overstijgen wij de 80 deelnemers,” zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

De verklaring van de klinkende cijfers ligt in een mooi gevarieerd aanbod. De weekafsluiter was een bezoek van de kerstman. Hij bracht voor iedereen een geschenkje mee. Verder waren er tal van leuke activiteiten en konden alle kinderen genieten van een kop chocolademelk en lekkere speculaaskoeken. “’Jeugd, Sport en Spel’ is synoniem voor leuke en gevarieerde vakantieopvang op kindermaat. Het is al decennia een vaste en vertrouwde waarde binnen ons vrijetijdsaanbod. En als het van ons afhangt, zal dat nog eens zolang ook zo blijven”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Vakantiewerking ‘Jeugd, Sport en Spel’ is er ook volgende week nog. Het volledige programma staat gebundeld op www.sint-truiden.be/kinderen-en-jongeren.