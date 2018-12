Gert Stas verkozen tot nieuwe fractieleider sp.a Sint-Truiden

Sint-Truiden - Gert Stas (44) wordt vanaf januari de nieuwe fractieleider van sp.a in de Truidense gemeenteraad. Hij volgt er Filip Moers (58) op. “Ik ben dankbaar voor deze kans en ben fier op onze ploeg. Wij zijn er klaar voor. Onze samenwerking liep al gesmeerd de voorbije jaren en ik hoop met de fractie dat we hem nog lang aan onze zijde mogen hebben,” stelt Stas.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging het aantal sp.a verkozenen van 9 naar 10. Een deelname aan de macht zat er door het gekende voorakkoord evenwel niet in en zij werden voor opnieuw 6 jaar naar de oppositebanken verwezen. Gert Stas behaalde vanop de derde plaats 1477 stemmen de vijfde hoogste score. “Het is duidelijk dat vele Truienaars andere prioriteiten hebben dan het huidige en weldra uitgebreide stadsbestuur. We willen dan ook de hand uitsteken om, met onze ervaring en nieuwe ideeën, het leven van de Truienaars te verbeteren,” zegt Stas. Als partij zullen zij er niet voor terugdeinzen hard oppositie te voeren als de situatie daarom vraagt. Constructief als het kan, kritisch als het moet. “Ik wil graag met alle andere fractieleiders en collega-gemeenteraadsleden van de meerderheid en de oppositie samenwerken om van Sint-Truiden een nog betere stad te maken. Ons criterium voor het beleid zal telkens zijn: hoe wordt onze stad hier leefbaarder door?"

Filip Moers geeft na ruim 25 jaar, waarvan 11 jaar schepen en 6 jaar fractieleider de fakkel door aan de jonge generatie. Gert Stas (44) is historicus en psycholoog en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad. Op de gemeenteraad gaan zijn tussenkomsten in de debatten en als dossierkenner niet onopgemerkt voorbij.