Après Ski viert 10e editie met Willy Sommers

Sint-Truiden - Woensdag 26 december vormt de Grote Markt in Sint-Truiden het decor voor de tiende editie van Après Ski, het grootste après-ski event van Vlaanderen. 10.000 feestvierders mogen zich stilaan beginnen opmaken voor een geweldige avond met onder meer een spetterend optreden van niemand minder dan Willy Sommers.

Zoals de traditie het voorschrijft, wordt de Grote Markt in Sint-Truiden op tweede Kerstdag omgetoverd tot een waar après ski-decor voor Après Ski 2018. “Voor deze jubileumeditie zijn we op zoek gegaan naar een headliner van formaat. Willy Sommers, die afgelopen zomer nog zorgde voor ongeziene taferelen op Pukkelpop, mocht daarom niet ontbreken op ons après ski-podium en zal woensdagavond zorgen voor een wervelend optreden”, aldus Marijn Ghys, Shop & The City-manager. “Daarnaast schitteren nog een aantal andere namen op de affiche. Starten doen we om 17u met lokale talenten Dietroz & Wout-V, daarna nemen DIMI en The Bobmeister de dj-booth over. Om 20u30 zal Willy Sommers het beste van zichzelf geven. Nadien zorgt Frank M, ook wel gekend als stadion-DJ van STVV, verder voor de ambiance. De afsluiter is weggelegd voor Lassy FM, ook al tien jaar vaste waarde op Après Ski. Het laatste plaatje wordt gedraaid om middernacht.”

“Over de jaren heen is Après Ski uitgegroeid tot een alom bekend begrip, dus we verwachten ook dit jaar veel bezoekers van ver buiten Sint-Truiden Dit jaar zal er nog extra ingezet worden op het après ski-gevoel op het eventterrein zelf. We blijven ook na tien edities vasthouden aan onze succesformule: een gratis toegankelijk evenement voor jong en oud. Met 10.000 feestvierders mogen we spreken van het grootste event van Sint-Truiden”, aldus eerste Schepen Pascal Vossius.

Twintig Truiense verenigingen staan opnieuw klaar om de feestvierders te ontvangen aan hun drankenstanden. Bij hen kan je terecht voor lekkere jenevers, pintjes en andere frisse dorstlessers.

De deelnemende verenigingen zijn: C.V. De Amateurs, C.V. De Binke, Fortuna Sint-Truiden, Sint-Truidense Reddingsclub, Jong Open-VLD, Real Yappa, Davost, JCI Haspengouw, Sunshine Project International.Be, Een Hart Voor Senegal, Orde Van De Commenduur, Stam Velm, JONG STVV, TC Wimbledon, Zepperen Brustem, Trudo Scouts, Fifty One, KC Bautershoven, Leopold Tennis en Chirojongens Sint-Marten.

Praktisch:

Après Ski 2018 op woensdag 26 december van 17u-24u op de Grote Markt in Sint-Truiden.