Truiense jongeren kunnen in stilte blokken in Mindersbroedersklooster Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - Truiense jongeren kunnen in alle rust hun examens instuderen in het Minderbroedersklooster. Het stadsbestuur en museum de Mindere vormden de locatie om tot blokruimte. Studenten zijn er welkom van vanaf 27 december van dinsdag tot en met zaterdag, telkens tussen 9u en 19u.

Volgende week begint de kerstvakantie. Voor de meeste universiteits- en hogeschoolstudenten zijn de komende weken cruciaal voor het behalen van een goed resultaat. Een serene, mooie omgeving om geconcentreerd te studeren, en dat liefst ook dichtbij huis vinden de jongeren voortaan in het klooster van de Minderbroeders in het centrum van de stad.

“Wij zijn zeer vereerd dat we de ruimte ter beschikking kunnen stellen van de studerende jongeren in de stad. Dat brengt wat leven in de brouwerij… hoewel ze zich allemaal ongetwijfeld bijzonder ijverig aan hun studies zullen wijden”, aldus pater Frans Cuypers, gardiaan van de Minderbroeders.

De studieruimte in het Minderbroedersklooster (Minderbroedersstraat 5, 3800 Sint-Truiden) is open van dinsdag tot en met zaterdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 9u en 19u. Om verzekerd te zijn van een plekje, moeten studenten vooraf inschrijven via info@demindere.be.