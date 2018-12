Sint-Truiden - De stad Sint-Truiden pakt dit eindejaar uit met een ideaal kerstcadeau. Vanaf nu ligt ‘Het stadhuis van Sint-Truiden - Hart van de democratie’ in de rekken van de toerisme-shop op de Grote Markt. Het luxe salonboek bundelt in meer dan 150 pagina’s verleden, heden en toekomst van het mooiste monument van de hoofdstad van Haspengouw. De oplage van het verzamelwerk is beperkt.

Sint-Truiden heeft als middeleeuwse stad een weelderige schat aan monumenten en historische gebouwen. Het ene pand is al gekender dan het andere, maar het statige stadhuis staat met stip op nummer één als hét absolute uithangbord. De voorbije 24 jaar is het stadhuis, dat ten dele beschermd is als UNESO-werelderfgoed, vanbinnen en vanbuiten in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. Als sluitstuk van de restauratie brengt het stadsbestuur van Sint-Truiden nu een prachtig salonboek uit voor het unieke monument.

“Het boek bevat tal van artistieke foto’s, historische wetenswaardigheden en memorabele gebeurtenissen. In ruim 150 bladzijdes neemt het verzamelwerk je mee door de meer dan zes eeuwen durende geschiedenis van het sierlijke gebouw in het centrum van onze rijkelijke Grote Markt”, zegt schepen van Monumentenbeheer Pascal Vossius.

“Dit luxueuze boek is een eerbetoon aan onze fraaie erfgoedparel, waar we zo bijzonder trots op zijn. Het is hét perfect kerstgeschenk dat bij iedere Truienaar ongetwijfeld een brede glimlach op het gezicht zal toveren. Dankzij de deskundige inzet van een aantal van onze eigen medewerkers kwam het boek tot stand,” vertelt schepen van Patrimonium Bert Stippelmans.

‘Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie’ is nu voor 25 euro verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Truiden (Grote Markt). Voor 5 euro extra wordt het boek ook thuis geleverd.