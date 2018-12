Truienaren lopen storm voor beeldjes van kunstinstallatie Koen Vanmechelen

Sint-Truiden - Truienaren dragen hun ereburger Koen Vanmechelen in hun hart zoveel is duidelijk. De oproep om een gratis beeldje van de ‘ComingWorldRememberMe’, de West-Vlaamse kunstinstallatie van Truiens ereburger Koen Vanmechelen af te halen was een enorm succes. Het project bestond uit 600.000 uniforme beeldjes waarvan het stadsbestuur zelf 5.000 exemplaren bestelde om lokaal te verspreiden.

Dat zijn exact zoveel beeldjes welke vier jaar geleden vervaardigd werden in het eerste pop-upatelier van Vanmechelen in de Luikerstraat. “Eerst kwamen de mensen aan de beurt die destijds zelf een popje maakten om vrijdag hun exemplaar af te halen. De rest verdeelden we zaterdag aan de andere Truienaren die graag zo’n collectorsitem wilden bemachtigen. Het was bij momenten aanschuiven. Nog voor de opening van het Museum De Mindere, waar ze verdeeld werden, stonden de geïnteresseerde stadsburgers al op de stoep te wachten. Wij hebben moeten ingrijpen, en beperken tot twee exemplaren, zodat zoveel mogelijk Truienaars een beeldje van de ereburger Vanmechelen kregen overhandigd,” weet Cultuurschepen Johan Mas.