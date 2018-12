Sint-Truiden - De gezellige eindejaarsperiode is gestart en dus is er weer heel wat te beleven in Sint-Truiden. De absolute toppers in de feestelijke eindejaarsperiode zijn de sfeervolle magische winterverlichting en het fantastische prijzenpakket van de Feestmaand December. Ook de Groenmarkt is weer een volle maand omgedoopt tot Het Warmste Plein met schaatsbaan. Opnieuw worden weer enkele duizenden schaatsers verwacht op de heuse schaatsbaan van 400 vierkante meter groot.