Verbluffend spektakel ‘Kerstmagie’ verrast bezoekers in het Kasteel van Duras

Sint-Truiden - In het kasteel van Duras in Sint-Truiden kan men in december naar het spektakel Kerstmagie, een spannende theaterwandeling doorheen het kasteel met onder andere de Kerstman en zijn gevolg. Het gaat om een concept van productiehuis Historalia van Prins Simon de Merode. Kerstmagie is een sfeervol kerstspektakel met theaterwandelingen doorheen een versierd kerstkasteel. Aan de hand van een verhaal ontdekken de bezoekers de verschillende kamers van het kasteel.

De acteurs brengen het verhaal 'Paniek in het Kerstkasteel'. Truienaar Chris Mathijs is projectcoördinator en het geheel wordt gedirigeerd door beroepsregisseur Luc Stevens waaraan een groep van 70 acteurs, actrices, kinderen en figuranten, meestal Truienaren, meewerken. Daarnaast nog eens een 40-tal medewerkers voor decorbouw, kledij, catering, onthaal en kinderbegeleiders.

Het idee komt van Prins Simon de Merode, eigenaar van het kasteel van Westerlo die vier jaar geleden het productiehuis Historalia oprichtte. “De eerste Kerstmagie in ons kasteel was zo'n succes en de bezoekers waren zo onder de indruk dat wij besloten het jaarlijks te herhalen. Dat was ook collega-kasteelheren niet ontgaan en ze vroegen ons om het ook op hun domeinen te organiseren. Een van de kasteelheren is Graaf Ghislain de Liedekerke eigenaar van het Kasteel van Duras”.

Nog tot 23 december kan men terecht in het Kasteel van Duras voor Kerstmagie.

Tickets: 14.95 euro p.p. - kinderen tot 4 jaar gratis. Doorlopend voorstellingen op weekdagen van 17 tot 19.15 uur Weekend van 14 tot 19.15 - 10 en 11 december gesloten.

Alle info en ticketservice: www.kerstmagie.be