Provincie reikt eerste label ‘Natuurboomgaard’ uit

Sint-Truiden - Boomgaarden worden vooral gewaardeerd omwille van de landschapswaarde en de productie van gezonde vruchten. Dat ecologisch beheerde boomgaarden de behoeders zijn van een grote biodiversiteit en een grote natuurwaarde hebben, is minder gekend. “Deze waarde willen we extra in de kijker zetten in het biodiversiteitsproject ‘Natuurboomgaarden’, dat we met de steun van de provincie Limburg en het Provinciaal Natuurcentrum uitvoerden. Een label geeft de boomgaarden met grote natuurwaarde visueel meer uitstraling”, zegt Paul Van Laer, coördinator van de Nationale Natuurboomgaardenstichting (NBS). Het eerste label ging naar een boomgaard in Engelmanshoven.

“Ook voor de professionele fruitteelt kan dit onderzoek inderdaad van groot belang zijn. We zijn er van overtuigd dat biodiversiteit hoogstwaarschijnlijk een van de belangrijkste hulpmiddelen wordt voor de plaagbeheersing in de fruitteelt. Tevens is de aanwezigheid van diverse soorten bestuivende insecten van essentieel belang voor de productiviteit van vele teelten”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Oude, versleten en zelfs dode bomen spelen hierbij een belangrijke rol. Voor zeer vele organismen vormen ze een ideale nest- en voedselplaats of bieden ze de nodige beschutting. Ze vormen een apart en zeer specifieke biotoop. Het project moet leiden tot realistische aanbevelingen over hoe boomgaarden best beheerd worden, rekening houdend met zowel de biodiversiteit als de andere boomgaardfuncties.

In 18 verschillende boomgaarden, verspreid over Haspengouw en Voeren werden praktisch 30 vallen geplaatst, netvallen (eklektoren voor de determinatie van bijen en wespen) en raamvallen voor de kevers, spinnen en dergelijke. Tussen eind april en oktober werden de vangsten om de 2 weken verzameld, uitgesorteerd en aan specialisten bezorgd voor de determinatie. Op deze manier krijgt men een goed beeld over de populaties houtkevers en wilde bijen in de onderzochte boomgaarden en kunnen zo een verband vaststellen tussen het aanwezige kwijnend en dood hout in een boomgaard en de activiteit van houtkevers en wilde bijen in deze omgeving. De wilde, solitaire bijen spelen naast de honingbij en nog andere insecten een belangrijke rol voor de bestuiving van onze fruitbomen. De relatie tussen wilde bijen en oude hoogstambomen met voldoende dood hout, zal zeker de interesse wekken bij vele beleidsmakers en een groot deel van de bevolking, zelfs bij de beroepstelers.