Sint-Trudoscouts blazen 80 kaarsjes uit en vieren het met een grootfeest

Sint-Truiden - Op 22 september viert de Sint-Trudoscouts haar 80-jarig bestaan. Daarmee is de Sint-Trudoscouts de oudste jeugdbeweging in Sint-Truiden. In 1938 richtte René Groffi de Sint-Trudoscouts op die erkend werd door het verbond onder de groepsnaam XI-e Groep Limburg.

De eerste scoutsgroep bestond toen enkel uit een welpentak die elke week samen kwam in de kelders van het Berchmanshuis. De Sint-Trudoscouts bleven groeien en vonden na omzwervingen in de Tramstraat, het koetshuis van het Begijnhof, de Kaskesfabriek op de Luikersteenweg en de Vakschool, in 1951 een vaste plaats in de Parkstraat. Daar vergaderden de scouts 18 jaar lang in een houten barak, tot op 15 november 1969 een stenen lokaal geopend werd. Dat lokaal doet vandaag nog steeds dienst voor de wekelijkse activiteiten van de scouts.

De Sint-Trudoscouts bestaat momenteel uit een 70-tal leden en 22 enthousiaste leiding die zich wekelijks inzetten om nieuwe activiteiten in elkaar te steken. Het is een jongensscouts voor jongeren vanaf 8 tot 18 jaar. De oudste groep - de JIN- en de leiding bestaat zowel uit jongens als meisjes. De allerkleinste jongens kunnen vanaf 6 jaar al naar de kapoenen bij de Sint-Kristinagidsen op Terbiest.

Nadat er in 2008 naar aanleiding van het 70-jarig bestaan een eigen boek is uitgebracht over de geschiedenis van de scoutsgroep, met dank aan schrijver Kris Surinx, is het nu tijd om het 80-jarig bestaan te vieren. De Sint-Trudoscouts nodigt iedereen dan ook graag uit om mee te komen vieren op 22 september aan het scoutslokaal in de Parkstraat. Om 14u zijn alle leden, leiding, oud-leiding en sympathisanten welkom om deel te nemen aan heuse Fata Morgana: 5 opdrachten, elk één ster waard. Jong en oud zijn nodig om een vijf-sterrenscouts te worden.

Na de activiteit is iedereen welkom vanaf 17u voor het "Feest aan't Park". De Sint-Trudoscouts zorgen voor het laatste beetje zwoele zomer en dat in festivalsfeer: lekker eten, frisse drankjes en een heleboel live -Sint-Truidens- muziekaal talent.