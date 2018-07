2de editie ‘Haspengouw ziiingt’ het Limburgs zangfeest op Grote Markt

Sint-Truiden - Vrijdag 20 juli, op de vooravond van de Nationale feestdag, schiet de tweede editie van Haspengouw Zingt in de startblokken. Deze Zuid-Limburgse editie gaat door op de Grote Markt van Sint-Truiden. Het wordt een avondvullende show waar het Nederlandstalige lied met als top-act die avond 'De Romeo’s'

Het concept van Haspengouw Ziiingt blijf: vanaf 18.30 uur begint het voorprogramma met herkenbare en dansbare live muziek met de leukste hits. Daarna is het de beurt aan De Boerebloos. Zij brengen oa. hun eigen interpretatie van het Limburgs Volkslied.

Ine mag als eerste het grote podiuium op. Deze jonge, getalenteerde madam uit Limburg, die al in haar jonge jaren gefascineerd was door grote namen zoals Johnny Cash en Bruce Springsteen. Zo was ze reeds te horen alle radiostations en stond ze al op de podia van oa. Suikerrock, de Gentse Feesten, Pukema.

Daarna begint het zangfeest: minimum 30 meezingers worden door de liveband met Raf Van Brussel als presentator en dirigent op het publiek losgelaten. Raf is een Vlaamse zanger, songwriter en ook nog radiopresentator bij JOE FM en in Sint-Truiden tijdens Haspengouw Ziiingt is hij ook de zangmeester samen met zangeres Ianthe Tavernier.

Het echte dansfeest start omstreeks 22 uur met de topact van de avond ‘De Romeo’s. Chris van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi zorgen als sinds 2003 voor meer sfeer en ambiance in heel Vlaanderen. Tophits zoals Naar de kermis, Viva De Romeo's, We gaan weer feesten en Vlaanderen feest zullen zeker de revue passeren. Samen staan ze al meer dan 15 jaar op de planken en dat zal Haspengouw geweten hebben. Vingertje in de lucht, bierfles in de hand en alles geven: ambiance verzekerd! Tot slot volgt er nog een spetterende afsluiter. Na het Limburgs Volkslied worden omstreeks 23.30 uur de lichten gedoofd.

Op het plein worden 2.000 gratis programmaboekjes uitgedeeld. Iedereen mag Luidkeels meezingen.