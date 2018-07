Feest van de wereld in Truiens stadscentrum

Sint-Truiden - De Groenmarkt verandert op zondag 15 juli op ‘Fiesta Tropical’ in een zuiders paradijs. Van 13u tot 18u kunnen bezoekers er kennismaken met multiculturele verenigingen, kuieren op een exotische markt en genieten van zwierige optredens. De dag voordien verzorgen de jongeren van IntercambioSO het voorprogramma met ‘Bar Tropical’. Met lekkere cocktails en zwoele muziek brengen ze op zaterdag 14 juli vanaf 20u Nueva Guinea een beetje dichter bij Sint-Truiden.

Sint-Truiden is de thuis van mensen uit heel wat verschillende culturen. Die kleurrijke verscheidenheid staat jaarlijks centraal op ‘Fiesta Tropical’, een initiatief van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met het stadsbestuur. Op dit feest van de diversiteit, kunnen inwoners die hier geboren zijn kennismaken met Truienaren wiens oorsprong elders ligt.

Eerste stadsevent zonder wegwerkbrekers

Bovenal is ‘Fiesta Tropical’ natuurlijk ook een bruisend evenement. Dat vindt - omwille van de WK-match van de Belgen op zaterdag 14 juli - eenmalig plaats op de Groenmarkt. Ook daar staat deze 19de editie een multiculturele markt met de vreemdste snuisterijen en tofste hebbedingetjes. Bezoekers kunnen er verder proeven van gerechtjes uit alle uithoeken van de wereld of onderuitzakken aan het exotische terras. Daar krijgen ze drankjes in mooie herbruikbare bekers. “Daarmee is ‘Fiesta Tropical’ het eerste stadsevent dat de wegwerpbekers vaarwel zegt. Binnenkort zijn alle openbare festiviteiten verplicht om de overschakeling te maken. We zijn blij dat we nu al het voortouw kunnen nemen”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jurgen Reniers.

Carlo Pop Viajero

Ook de jongeren van IntercambioSO serveren hun cocktails in de nieuwe ecobekers. Op ‘Bar Tropical’ brengen ze de dag voordien de sfeer van Nueva Guinea - de Latijns-Amerikaanse zusterstad van Sint-Truiden - een beetje dichter naar hier. Net als op ‘Fiesta Tropical’ kunnen bezoekers ook tijdens dit succesvolle voorprogramma genieten van een stevige portie wereldmuziek.

Dit jaar steelt Carlo Pop Viajero vooral de show op de Truiense Groenmarkt. Carlo Pop is een mexicaanse zanger uit Querétaro. Op dit moment maakt hij retro pop, liedjes uit o.a Frankrijk, Italië, Venezuela en Japan uit de jaren 80 en 90 worden vertaald naar het spaans en geeft hij er zijn eigen touch aan. Hij is te gast in Sint-Truiden op vraag van Pieter Schroeder die hem in Mexico, waar hij een paar maanden woonde heeft leren kennen. Deze uitgeweken Truienaar sprong een jaar geleden in de bres voor de slachtoffers van de aardbevingen in het Centraal-Amerikaanse land. “Dat is een mooi gebaar van interculturele solidariteit, waar het op ‘Fiesta Tropical’ eigenlijk om draait. Dat is uitgeroeid tot een vaste waarde in Sint-Truiden, die ook almaar aan belangstelling wint. Het is een verrassend dagje uit voor jong en oud”, besluit burgemeester Veerle Heeren