Nieuw stedelijk zwembad blikvanger in het ‘Sportpark Haspengouw’

Sint-Truiden - Er komt een volledig nieuwe sportsite. Die krijgt de naam ‘Sportpark Haspengouw’. Dat bevat tal van sport-, recreatie-, en zorgfuncties, die voor iedereen ruim toegankelijk worden. Het nieuwe ‘Bloesembad’ zal de blikvanger vormen in dit nieuw groene sportpark. "Voor de realisatie van dit alles slaat de stad via een publiek-private samenwerking de handen in mekaar met een privépartner", zegt schepen van Sport Carl Nijssens .

Het zwembadcomplex Sint-Pieter in Sint-Truiden is na meer dan 42 jaar helemaal opgebruikt, zo bleek uit grondig onderzoek. Betonrot, lekken en slijtage zorgden voor een vernietigend inginieursapport in 2016. Dat gaf het zwembad nog een houdbaarheid van 5 jaar. Er werden beperkte instandhoudingswerken gedaan en Sint-Truiden ging onmiddellijk op zoek naar een nieuwe invulling voor sportcomplex Sint-Pieter.